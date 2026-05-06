Recentemente si sono diffuse notizie riguardo alla decisione di Carlo e Camilla di dormire in camere separate. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, anche se fonti ufficiali non hanno confermato i dettagli. Si sa che il rapporto tra i due è caratterizzato da affetto reciproco, ma non sono stati forniti chiarimenti sulle abitudini di sonno dei due. La vicenda ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli osservatori reali.

L'affetto di Re Carlo nei confronti della moglie è indubbio, così come non ci sono dubbi sul fatto che la Regina Camilla lo corrisponda. I due si amano da moltissimo tempo e hanno lottato per stare insieme, anche a costo di risultare impopolari (c'è chi non ha mai perdonato la loro relazione alla spalle di Lady Diana). Tuttavia, un'indiscrezione recentemente uscita da Palazzo avrebbe suscitato un certo scalpore: Carlo e Camilla non dividerebbero lo stesso letto. Che chi siano, allora, dei problemi di coppia? Tutto è possibile, ma potrebbero esserci delle spiegazioni ben più valide. Pare che Carlo e Camilla abbiano tre camere da letto: una camera a testa e una da condividere.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dormono separati", cosa c'è dietro al retroscena sui letti divisi di Carlo e Camilla

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