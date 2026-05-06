Un evento di raccolta sangue si svolgerà presso l’Istituto Anania De Luca di Avellino, promosso dall’iniziativa DonatoriNati. La campagna, volta a incentivare la donazione di sangue, prevede una sessione straordinaria nel centro della città. La mobilitazione coinvolge i volontari e le autorità locali, che invitano i cittadini a partecipare. L’obiettivo è incrementare le scorte di sangue disponibili per le strutture sanitarie della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante di DonatoriNati che farà tappa, per una raccolta straordinaria di sangue, presso l’Istituto Anania De Luca di Avellino. Sinergia è la parola fondamentale: per sensibilizzare i giovani, i cittadini, affinché la donazione di sangue non sia occasionale, ma un appuntamento fisso. È questo il messaggio che gli uomini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco diffondono quotidianamente. Un gesto di solidarietà che vedrà la partecipazione di tanti giovani. Un evento che rientra nell’ambito delle iniziative del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato «Giornata della Donazione del Sangue: Solidarietà, Legalità».🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “DonatoriNati”: fa tappa ad Avellino per la raccolta di sangue

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