Disrupt 2026 | secondo pass al 50% per i team tech a San Francisco

A San Francisco, i team tecnologici hanno la possibilità di ottenere un secondo pass con uno sconto del 50%. Durante l'evento Disrupt 2026, si svolge un processo di matchmaking diretto tra i fondatori e gli investitori al Deal Flow Café, consentendo incontri tra le parti e facilitando eventuali collaborazioni o investimenti. La partecipazione offre l’opportunità di approfondire le strategie di accesso e di interagire con professionisti del settore.

? Cosa scoprirai Come si ottiene il secondo pass con lo sconto del 50%?. Come funziona il matchmaking diretto tra founder e investitori al Deal Flow Café?. Chi sono i partner di Index Ventures e True Ventures presenti all'evento?. Perché portare un socio a San Francisco accelera la chiusura dei round?.? In Breve Sconto 50% sul secondo pass disponibile entro l'8 maggio alle 23:59 PT. Evento dal 13 al 15 ottobre presso il Moscione West di San Francisco. Premio di 100.000 dollari senza diluizione equity nel Startup Battlefield 200. Relatori confermati tra cui Nina Achadjian di Index Ventures e Puneet Agarwal di True Ventures. Entro l’8 maggio alle ore 23:59 PT, i partecipanti interessati possono assicurarsi un secondo pass per il Disrupt 2026 con uno sconto del 50% rispetto al prezzo del biglietto principale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disrupt 2026: secondo pass al 50% per i team tech a San Francisco Notizie correlate Piacenza conquista San Francisco: il Fegato Etrusco protagonista al Legion of Honor MuseumUn’inaugurazione di straordinario rilievo, in uno dei musei più prestigiosi degli Stati Uniti, per una delle mostre più importanti al mondo dedicate... Ancora Cerasuolo nei 50 rana! Pass e miglior prestazione al mondo stagionaleTitolo italiano e pass per gli Europei di Parigi per Simone Cerasuolo nei 50 rana! Il campione del mondo si impone con fermezza sul campo gara ricco... Contenuti e approfondimenti TechCrunch Disrupt 2026: solo fino all'8 maggio il 50% sul secondo passUltimi giorni per il 50% di sconto sul secondo pass TechCrunch Disrupt 2026: massimizza il networking con un collega ... it.blastingnews.com TechCrunch Disrupt 2026: ultima chance per il 50% di sconto sul secondo passTechCrunch Disrupt 2026: acquista un pass e ottieni il secondo con il 50% di sconto, offerta valida fino all'8 maggio ... it.blastingnews.com