Dispositivi salva motociclisti il tema in consiglio regionale
Nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 5 maggio 2026, un consigliere ha richiesto alla Giunta di reperire fondi destinati alle Province per la sostituzione dei guard-rail tradizionali con dispositivi salva motociclisti. La richiesta è stata avanzata in risposta a una proposta di intervento per migliorare la sicurezza delle strade, concentrandosi sui punti critici più frequentemente coinvolti in incidenti con motociclisti.
In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 maggio 2026 Federico Bogliolo (Vince Liguria) ha chiesto alla Giunta di chiedere risorse da destinare alle Province per la sostituzione dei guard-rail tradizionali con 'dispositivi salva motociclisti', dal momento che le Regioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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