PFAS a Sant’Urbano un impianto avanzato per ridurre l’impatto dei reflui

A Sant’Urbano è stato avviato un nuovo impianto con tecnologie avanzate per trattare i reflui contenenti PFAS. Il progetto è stato realizzato da GEA, società del Gruppo Greenthesis, che gestisce la discarica locale dal 1990. L’obiettivo principale è ridurre l’impatto ambientale di queste sostanze chimiche nei liquidi di scarto. L’impianto rappresenta un intervento specifico per affrontare le problematiche legate ai PFAS.

Tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale dei PFAS: è questo l’obiettivo del progetto sviluppato da GEA, società del Gruppo Greenthesis che dal 1990 gestisce la discarica di Sant’Urbano.Il focus è sul trattamento dei reflui e sulla loro corretta destinazione, con l’intento di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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