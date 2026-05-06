A Roma sono stati firmati nuovi protocolli operativi tra tre organizzazioni dedicate alla disabilità visiva, allo sport paralimpico e all’inclusione sociale. L’obiettivo è consolidare la collaborazione tra queste realtà per promuovere iniziative che combinano la prevenzione della perdita della vista, la pratica sportiva e l’integrazione delle persone con disabilità visiva nella società. Le intese pongono le basi per progetti congiunti e attività condivise nel settore.

Rafforzare il legame tra sport paralimpico, prevenzione visiva e inclusione sociale: è questo l'obiettivo dei due protocolli d'intesa siglati ieri a Roma negli uffici del *Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi,* tra la Fondazione Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia ETS), Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi (FISPIC) e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (UICI). I due protocolli rappresentano un grande passo verso la costruzione di un sistema integrato che valorizza lo sport come strumento di benessere, riabilitazione e partecipazione attiva per le persone con disabilità visiva.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Disabilità visiva, sport paralimpico e inclusione, firmati a Roma protocolli operativi tra IAPB Italia, UICI e FISPIC

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