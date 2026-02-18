Difensori consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 26ª giornata

Per la 26ª giornata di campionato, i difensori consigliati al fantacalcio sono stati scelti in base alle loro prestazioni recenti e alle partite in programma. Tra i nomi più sicuri ci sono quelli che giocano in casa, contro avversari con attacchi meno incisivi, e che hanno dimostrato solidità nelle ultime uscite. La scelta di un difensore può fare la differenza, soprattutto se si considera anche il rischio di gol subiti o di cartellini. Per evitare sorprese, è importante valutare anche le statistiche delle ultime partite e le eventuali assenze in rosa.

La 26ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 20 febbraio alle 20.45 con Sassuolo-Verona e si chiuderà lunedì 16 con Bologna-Udinese (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 26ª giornata Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce nella 13ª giornata Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 14ª giornata TUTTI I DIFENSORI divisi in FASCE al FANTACALCIOSTRATEGIA ASTA Aggiornata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 25ª giornata; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata; Tra centrali e terzini, ecco cinque difensori per la 25a giornata al fantacalcio: scelte approvate. Fantacalcio, 25^ giornata: i difensori da schierareLa 25ª giornata del campionato di Serie A si apre venerdì 13 febbraio con Pisa-Milan e prevede tante altre gare interessanti come Lazio-Atalanta, Napoli-Roma e Inter-Juventus. Come al solito, tanti ... fantacalcio.it Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 25ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa ... msn.com FANTACALCIO - I difensori consigliati per la 25ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV facebook