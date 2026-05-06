Una ragazza di diciotto anni ha perso la vita in un incidente. La notizia ha suscitato una forte ondata di affetto tra amici e conoscenti, che ricordano Chiara Bacchini come una persona piena di energia e determinazione. Tra i commenti anche quelli di amici con cui praticava karate e della sindaca, che hanno descritto Chiara come una persona che si faceva valere con forza e determinazione. Il dolore si fa sentire tra chi le voleva bene.

e Francesco Zuppiroli "Chiara Bacchini era una forza della natura. La nostra ’Soldato Jane’". Il dolore si aggrappa al ricordo. Dolce, come il sorriso di Chiara, che oltre ad avere la tempra tipica della Demi Moore protagonista nella pellicola di Ridley Scott aveva anche "quel dono raro delle persone che, appena entrano in una stanza, la riempono senza dire una parola". È questo il ricordo commosso che stringe il cuore con la tenaglia della tragedia, affidato dal Centro Karate di Riccione ai social network per ricordare la propria allieva. Chiara, appunto "era energia pura, entusiasmo contagioso, ironia e determinazione", la stessa messa dalla ragazza in quei tre giorni durante cui ha combattuto per la vita nella terapia intensiva dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diciottenne morta nell’incidente. Ondata d’affetto per Chiara. Dagli amici di karate alla sindaca: "Era una vera forza della natura"

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