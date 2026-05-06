Diciottenne aggredito fuori dal “Leonardo Da Vinci”: i denunciati salgono a sei, uno è minorenne. L’episodio si è verificato lo scorso 6 maggio nei pressi dell’istituto scolastico di Mantova. Le autorità hanno identificato e denunciato sei giovani, tra cui un minorenne, ritenuti responsabili dell’aggressione. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli del fatto e le eventuali responsabilità.

Mantova, 6 maggio 2026 – Salgono a sei i giovani denunciati (tra loro anche un minorenne ) perché ritenuti i responsabili di aver aggredito un diciottenne fuori dall’ Istituto I.P.S.I.A “Leonardo da Vinci” di Mantova. I fatti risalgono allo scorso 11 febbraio quando il diciottenne veniva aggredito davanti ai cancelli di accesso della scuola. Il personale dell’istituto scolastico, testimone dell’accaduto, aveva subito contattato il 112, segnalando l’aggressione. Sul posto era intervenuto un equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova che ricostruivano l’intera vicenda, grazie anche alle testimonianze ed alle immagini della videosorveglianza, appurando che lo studente era stato aggredito con calci e pugni da tre soggetti che, successivamente, si davano alla fuga a bordo di due autovetture.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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