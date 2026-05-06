Diciannovenne perde il controllo dell' auto e si schianta contro un bar

Nella serata di ieri, intorno alle 19:30, a Montemurlo, un diciannovenne ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un bar situato vicino alla rotatoria di via Rosselli, all’intersezione con via Montalese, di fronte al municipio. L'incidente ha coinvolto il veicolo e l'edificio, causando danni e interrompendo temporaneamente il traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Nella serata di ieri, 5 maggio, intorno alle ore 19:30, a Montemurlo si è verificato un grave incidente stradale nei pressi della rotatoria di via Rosselli all’intersezione con via Montalese, di fronte al municipio. Una giovane conducente di 19 anni, neopatentata, ha perso il controllo del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Anziano perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muroFOIANO DELLA CHIANA – Nel primo pomeriggio di oggi (2 aprile) una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, è intervenuta per un... Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: muore 52enneTragedia nel pomeriggio di ieri a Casoria, lungo via Sannitica in direzione Afragola. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: San Severino Marche, 19enne perde il controllo della moto e cade: portato in ospedale; Pontoglio, perde il controllo dell’auto e si schianta contro la chiesa: ferito un 19enne; Paura sulla strada all'alba, perde il controllo dell'auto in paese e il mezzo si ribalta (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi con l'ambulanza; Tragedia a Monastier: perde il controllo dell'Harley Davidson e muore a 56 anni. I numeri non mentono: senza Khéphren Thuram la Juve barcolla e perde solidità, come dimostrato contro Lazio e Inter. #Thuram #Juve #Spalletti #LecceJuve #juventusnews24 - facebook.com facebook Doccia Fredda in Umbria, la Lube perde 3-0 Gara 1 di Finale Scudetto a Perugia. Come nel 2018/19... #esserelube #cucinelube #creokitchens lubevolley.it/news/2026-04-3… x.com