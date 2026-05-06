Di Lorenzo titolare contro il Bologna? Cosa filtra sulla decisione di Conte

Giovanni Di Lorenzo potrebbe tornare in campo dal primo minuto nella sfida contro il Bologna. Il capitano azzurro non scende in campo in una partita ufficiale da più di tre mesi, dall’ultimo match disputato contro la Fiorentina il 31 gennaio. La sua assenza si è fatta sentire nelle ultime uscite della squadra, e ora si valuta la sua presenza tra i titolari. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.

Giovanni Di Lorenzo tornerà in campo dal primo minuto contro il Bologna? Il capitano azzurro non gioca una partita ufficiale da oltre tre mesi, dalla vittoria sulla Fiorentina del 31 gennaio. Ecco cosa filtra sulle sue condizioni e sulla scelta di Conte. Di Lorenzo: tre mesi di assenza, ora il rientro decisivo. Antonio Conte recupera la pedina più importante della sua difesa proprio quando il Napoli deve blindare il secondo posto. L’assenza del terzino ha pesato enormemente sulla difesa e sui numeri: tre mesi senza il suo principale punto di riferimento, senza la sua esperienza, senza quella solidità che caratterizza ogni sua prestazione. La panchina contro il Como ha rappresentato l’ultimo step di una convalescenza che sembrava non finire mai.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Di Lorenzo titolare contro il Bologna? Cosa filtra sulla decisione di Conte Notizie correlate Di Gregorio torna titolare in Juve Pisa? Spalletti comunicherà la decisione soltanto in mattinata, cosa filtra dalla ContinassaPerin via dalla Juve? Il portiere ha una chiara volontà per quanto riguarda il suo futuro: cosa filtra in vista dell’estate Schlager Juve,... Finito il calvario per Di Lorenzo: torna titolare contro il BolognaDopo oltre tre mesi di assenza, Giovanni Di Lorenzo è pronto a riprendersi la fascia da capitano e la corsia di destra del Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli-Bologna, previsto il rientro da titolare del capitano azzurro Di Lorenzo; Napoli, Di Lorenzo punta a una maglia da titolare contro il Bologna; Recuperi e chiarimenti: inizia la settimana lunga del Napoli; Como-Napoli, probabili formazioni: Juan Jesus out e ai saluti, Beukema titolare in difesa per Conte. Lavoro metabolico a Castel Volturno, Di Lorenzo torna col Bologna. Rebus LukakuIl Napoli ha svolto un lavoro metabolico a Castel Volturno, Giovanni Di Lorenzo potrebbe strappare una convocazione contro gli emiliani. areanapoli.it Napoli, riecco il capitano: Di Lorenzo prenota una maglia da titolare contro il BolognaIn occasione dell'imminente sfida di campionato contro il Bologna, il tecnico azzurro ritrova a pieno regime una delle pedine fondamentali ... gonfialarete.com Verso Napoli-Bologna: DI LORENZO TORNA TITOLARE Il calvario del capitano azzurro potrebbe trovare una fine lunedì sera, in occasione del match contro i rossoblu e a 100 giorni precisi dal brutto infortunio rimediato in Napoli-Fiorentina lo scorso 31 ge - facebook.com facebook