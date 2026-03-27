A Casamassima sta per essere inaugurata una nuova struttura dedicata alle biciclette, che includerà un deposito, un’officina e aree verdi. La realizzazione di questa velostazione rappresenta un intervento volto a promuovere l’uso della mobilità sostenibile nella zona. La struttura sarà posizionata in un’area accessibile e integrata con i servizi cittadini.

Approvata la realizzazione dell'opera, che sorgerà nell'area della Villa comunale. Il sindaco Nitti: "Modello strategico per la mobilità sostenibile" Un passo in avanti concreto per sostenere la diffusione della mobilità sostenibile: anche Casamassima avrà la sua velostazione. L'ok al progetto esecutivo è arrivato nei giorni scorsi dalla giunta comunale. La struttura, finanziata con fondi regionali nell’ambito del Programma "POR Puglia 2014-2020 Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita", sarà realizzata nell'area della Villa comunale La velostazione includerà una reception, un deposito bici e una ciclofficina. Sarà inoltre dotata di un'area verde attrezzata con servizi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Deposito per le bici, officina e aree verdi: a Casamassima arriva la velostazione

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