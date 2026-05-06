Delirio a New York | pro-Pal tentano di assaltare una sinagoga e feriscono un agente Mamdani non commenta

A New York, gruppi pro-Palestina hanno tentato di assaltare una sinagoga, ferendo un agente delle forze dell’ordine. La polizia ha reagito con fermezza per respingere l’attacco. La città continua a registrare tensioni tra manifestanti e forze di sicurezza, senza che siano stati fatti commenti ufficiali da parte di Mamdani, che non ha rilasciato dichiarazioni sul momento. La situazione rimane tesa e sotto osservazione.

Proseguono gli scontri con le forze dell’ordine a New York, che non è migliorata di un briciolo sulla sicurezza dopo l’elezione di Zohran Mamdani. Martedì sera una folla di manifestanti pro-Pal, come riporta il New York post, ha inondato le strade vicine a una storica sinagoga di Manhattan. Non sono mancati gli scontri con la Polizia e cori anti-sionisti: «Israele non dovrebbe esistere». Gli agenti hanno avvertito i componenti della protesta di tornare indietro, ma loro hanno preferito scontrarsi comunque, sventolando le bandiere palestinesi e indossando le kefiah sul volto per essere irriconoscibili. Come ha spiegato il dipartimento di Polizia newyorkese, uno degli agenti ha riportato una ferita alla gamba ed è poi stato ricoverato in ospedale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Delirio a New York: pro-Pal tentano di assaltare una sinagoga e feriscono un agente. Mamdani non commenta Notizie correlate Leggi anche: Pro-Pal scagliò una sedia contro un agente: assolto dai giudici Leggi anche: Mamdani sotto pressione: la moglie e i like pro-Hamas che imbarazzano il sindaco New York Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: New York, biglietti a 5 dollari per lo stadio: la mossa 'anti-crisi' del sindaco Mamdani; La bottiglia più cara della storia; L'attore Connor Storrie al Met Gala a New York; Il cardinale Matteo Zuppi e Ezio Mauro a La7. Un limite culturale o delirio di onnipotenza?. Paura e delirio a New York. Torturato un turista italianoIl 28enne, di Torino, legato a una sedia, drogato e minacciato con una motosega. Arrestato un uomo. Voleva scoprire le password dei conti in criptovalute. Legato a una sedia, costretto ad assumere ... quotidiano.net New York, scoppia il delirio a Times Square. Concerto a sorpresa dei ManeskinA sorpresa, verso l’una di pomeriggio a New York, i Maneskin si sono esibiti in un live show nella celebre Times Square a Manhattan. La band romana, che ha appena vinto il premio per il Best Rock ... quotidiano.net Centocinque anni fa, il governo conservatore dello Stato di New York rifiutava la concessione del Polo Grounds di Manhattan per la disputa del Campionato del Mondo dei pesi massimi, tra lo statunitense Jack Dempsey e il francese Georges Carpentier. Il pro - facebook.com facebook Una vista su Central Park da 45 milioni di dollari. Ecco com'è l'appartamento di Sting a New York x.com