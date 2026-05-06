Delirio a New York | pro-Pal tentano di assaltare una sinagoga e feriscono un agente Mamdani non commenta

Da secoloditalia.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A New York, gruppi pro-Palestina hanno tentato di assaltare una sinagoga, ferendo un agente delle forze dell’ordine. La polizia ha reagito con fermezza per respingere l’attacco. La città continua a registrare tensioni tra manifestanti e forze di sicurezza, senza che siano stati fatti commenti ufficiali da parte di Mamdani, che non ha rilasciato dichiarazioni sul momento. La situazione rimane tesa e sotto osservazione.

Proseguono gli scontri con le forze dell’ordine a New York, che non è migliorata di un briciolo sulla sicurezza dopo l’elezione di Zohran Mamdani. Martedì sera una folla di manifestanti pro-Pal, come riporta il New York post,  ha inondato le strade vicine a una storica sinagoga di Manhattan. Non sono mancati gli scontri con la Polizia e cori anti-sionisti: «Israele non dovrebbe esistere». Gli agenti hanno avvertito i componenti della protesta di tornare indietro, ma loro hanno preferito scontrarsi comunque, sventolando le bandiere palestinesi e indossando le kefiah sul volto per essere irriconoscibili. Come ha spiegato il dipartimento di Polizia newyorkese, uno degli agenti ha riportato una ferita alla gamba ed è poi stato ricoverato in ospedale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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