Il riarmo crescente in Europa e in altri Paesi sta alimentando preoccupazioni sulla possibilità di un conflitto armato. Le spese militari sono aumentate negli ultimi anni, con investimenti significativi in armamenti e tecnologia bellica. Questa escalation ha portato alcuni analisti a mettere in discussione se la guerra possa diventare una presenza costante e quotidiana. La situazione solleva domande sulla stabilità internazionale e sui rischi di un eventuale scontro armato.

Il riarmo europeo e quello di altri Paesi sta portando il mondo verso una finta deterrenza, che prima o poi sfocerà in una guerra. Intanto ci siamo abituati alla guerra permanente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Davvero la guerra è la nostra nuova normalità

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