Durante una maratona, un atleta ha raggiunto il leader a pochi metri dal traguardo, ma invece di tentarne la vittoria, si è fermato per aiutarlo a completare la corsa. In questo gesto, ha preferito assistere il rivale piuttosto che spingere per la vittoria personale. Le immagini della corsa mostrano chiaramente questa scelta, suscitando discussioni tra gli spettatori e gli appassionati di atletica.

Fano, 6 maggio 2026 – Ha raggiunto il battistrada a poche decine di metri dalla finish line, ma anziché superarlo e andare a conquistare la vittoria si è fermato a sorreggerlo, aiutandolo a tagliare per primo il traguardo e accontentandosi della seconda piazza. È un gesto di grandissimo fair play quello che domenica ha impreziosito la 22esima edizione d ella ColleMar-athon Barchi-Fano e che sta facendo parlare tutta Italia. Protagonista dello straordinario atto di lealtà sportiva è stato Davide Seri, runner pesarese di 51 anni, che nelle battute finali della gara sui 21 km ha preferito sorreggere il suo competitor fino alla linea d’arrivo, privandosi di una vittoria facile facile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide, maratoneta campione di lealtà: “Poteva passarmi, mi ha aiutato. Avrebbe dovuto trionfare lui”

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