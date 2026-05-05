Bruno Bozzetto, noto autore e regista, riceverà il David di Donatello il 6 maggio. È celebre per aver creato il personaggio del Signor Rossi. Il 16 dello stesso mese sarà ospite di Bergamo Animation Days. Bozzetto afferma che l’animazione non è più considerata un settore secondario nel cinema.

IL PREMIO. Parola di Bruno Bozzetto, rinomato autore e regista, nonché papà del mitico Signor Rossi. Il 6 maggio riceverà il David di Donatello e il 16 sarà ospite di Bergamo Animation Days. «Il premio rappresenta la speranza che l’animazione venga finalmente riconosciuta come cinema a tutti gli effetti». Da «Tapum! Storia delle armi» del ‘58 a «Rossi Boomer» del 2025, le opere di Bruno Bozzetto hanno usato l’animazione per parlare dell’italiano medio - impossibile anche a distanza di anni non empatizzare con il signor Rossi e le sue disavventure - e del mondo che lo circonda.Un dialogo animato che negli anni ha fatto di Bozzetto una figura di riferimento per l’animazione nel mondo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bozzetto il David di Donatello. «L’animazione non è più il parente povero del cinema»

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