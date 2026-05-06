DAVID DI DONATELLO | INSINNA-BALTI E TANTE STAR PER GLI OSCAR DEL CINEMA ITALIANO

Mercoledì 6 maggio si svolge in diretta su Rai1 la 71ª edizione dei Premi David di Donatello, con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzione. La serata premia le migliori produzioni cinematografiche italiane dell’ultimo anno e vede la partecipazione di numerose star del cinema nazionale. La cerimonia si tiene ufficialmente in uno studio televisivo e viene trasmessa in prima serata.

Sono Flavio Insinna e Bianca Balti a condurre la 71? edizione dei Premi David di Donatello, mercoledì 6 maggio in diretta in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30. A ospitare la serata saranno gli Studi di Cinecittà, nel nuovo Teatro 23 inaugurato per l’occasione. Nel corso della cerimonia, saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello, un David alla Carriera e un David Speciale. Il David alla Carriera sarà assegnato a uno dei più importanti e premiati autori del nostro cinema, Gianni Amelio, mentre il David Speciale andrà a Bruno Bozzetto, maestro indiscusso dell’animazione italiana e internazionale. Tra i riconoscimenti già annunciati, il David come Miglior Film Internazionale a One Battle After Another (Una battaglia dopo l’altra) e il David dello Spettatore a Buen Camino di Gennaro Nunziante.🔗 Leggi su Bubinoblog

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