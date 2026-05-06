Al Quirinale, il Presidente della Repubblica ha incontrato i candidati della 71esima edizione dei David di Donatello. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà prossimamente e rappresenta un momento di riconoscimento per il cinema italiano. La celebrazione si tiene nel palazzo presidenziale, che ospita anche i rappresentanti del mondo cinematografico. La manifestazione è dedicata a valorizzare le produzioni e i professionisti del settore.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglie al Quirinale i candidati della 71esima edizione dei David di Donatello. Si rispetta la consuetudine di celebrare il valore del cinema per la cultura italiana. Visibilmente emozionati, i nominati di quest’anno che parteciperanno alla premiazione del 6 maggio in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, ascoltano le parole del Capo dello Stato. Mattarella per l’occasione elogia chi fa e sostiene il cinema, sottolineando come abbia «accompagnato e interpretato lo sviluppo del Paese, spingendolo nel solco della libertà e della democrazia, influenzando il linguaggio degli italiani».🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - David di Donatello 71, il Quirinale celebra il cinema: “È volto e orgoglio dell’Italia”

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