David di Donatello 2026 | tutti i premi in diretta

La 71esima edizione dei David di Donatello si svolge questa sera, con la cerimonia che viene trasmessa in diretta. NerdPool sta seguendo l’evento e fornirà aggiornamenti sui premi assegnati durante la serata. La manifestazione è iniziata alle 21 e coinvolge diverse categorie, tra cui miglior film, miglior attore e miglior attrice. I premi vengono consegnati ai rappresentanti dei film e delle produzioni cinematografiche nominate.

NerdPool segue i la 71esima edizione dei David di Donatello! Anche se potete seguirla anche voi dalle 21.30 su Rai1, con conduttori Flavio Insinna e Bianca Balti, potete rimanere sintonizzati su questa pagina per scoprire insieme a noi chi vincerà le ambitissime statuette! Partiamo con il primo premio. 8 min fa 6 Maggio 2026 21:55 Miglior attrice non protagonista. Silvia D’Amico, Tre Ciotole, . Milvia Marigliano, La Grazia, . Matilda De Angelis, Fuori, . Barbara Ronchi, Diva Futura, . Valeria Bruni Tedeschi, Cinque secondi . Valeria Golino, Breve storia d’amore.. E il David va a. Matilda De Angelis! 3 min fa 6 Maggio 2026 22:00 Miglior sceneggiatura originale.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - David di Donatello 2026: tutti i premi in diretta PREMI SYLVESTER 2026: Le Nomination (400 LIVE #398) Notizie correlate David di Donatello 2026, candidature (nomination): tutti i candidati per i premiQuali sono le candidature (nomination) per i David di Donatello 2026, in programma stasera – mercoledì 6 maggio – alle ore 21. Insinna e Balti condurranno i David di Donatello 2026, ecco tutti i candidati ai premi(Adnkronos) – Annunciati oggi i candidati e i conduttori della 71esima edizione dei David di Donatello. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello. Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 con l'abito da Gran sera di velluto fluido color notte firmato Armani Privé archivioCandidata come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori di Mario Martone, Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 ha scelto Armani Privé ... vogue.it Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it La notte dei David di Donatello - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com