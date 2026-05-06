David di Donatello 2026 candidature nomination | tutti i candidati per i premi

Stasera alle 21 si terrà la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026. Sono state annunciate le candidature ufficiali in diverse categorie, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. La selezione comprende lavori italiani realizzati nell’ultimo anno, con nomination per vari film e interpreti. La serata si svolgerà in diretta televisiva e online, con la consegna dei premi prevista per questa occasione.

Quali sono le candidature (nomination) per i David di Donatello 2026, in programma stasera – mercoledì 6 maggio – alle ore 21.30 su Rai 1? Di seguito tutti i candidati per le varie categorie: Cinque secondi: regia di Paolo VIRZI’ Fuori: regia di Mario MARTONE La grazia: regia di Paolo SORRENTINO Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI Fuori: regia di Mario MARTONE La città proibita: regia di Gabriele MAINETTI La grazia: regia di Paolo SORRENTINO Le assaggiatrici. regia di Silvio SOLDINI Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI Breve storia d’amore: regia di Ludovica RAMPOLDI Gioia mia:...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - David di Donatello 2026, candidature (nomination): tutti i candidati per i premi PREMI SYLVESTER 2026: Le Nomination (400 LIVE #398) Notizie correlate Insinna e Balti condurranno i David di Donatello 2026, ecco tutti i candidati ai premi(Adnkronos) – Annunciati oggi i candidati e i conduttori della 71esima edizione dei David di Donatello. David di Donatello 2026: scaletta, candidati, premi e dove vedere la cerimoniaDove vedere i David di Donatello 2026 La premiazione sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello. David di Donatello 2026, le nomination, gli ospiti e dove vederli in tv: tutto sulla Notte degli Oscar italianaTutto quello che c'è da sapere sui David di Donatello 2026 in attesa di scoprire i vincitori e il red carpet della serata di mercoledì 6 maggio ... vogue.it David di Donatello 2026 guida completa a candidature, conduttori e diretta televisivaDavid di Donatello 2026, la sfida tra La Grazia e Le città di pianura I David di Donatello 2026 si svolgono mercoledì 6 maggio al nuovo Teatro 23 di C ... assodigitale.it Al Colle i candidati ai David di Donatello. Il Presidente: le istituzioni collaborino. Il ministro annuncia più fondi al settore e chiede scusa per gli errori - facebook.com facebook Il David di Donatello oggi e 70 anni fa Questa sera presso il nuovo Teatro 23 di Cinecittà, inaugurato per l'occasione, la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello. Dall'Archivio Luce la prima cerimonia del 1956 #Daviddidonatello x.com