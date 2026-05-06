David di Donatello 2026 candidature nomination | tutti i candidati per i premi

Da tpi.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21 si terrà la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026. Sono state annunciate le candidature ufficiali in diverse categorie, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. La selezione comprende lavori italiani realizzati nell’ultimo anno, con nomination per vari film e interpreti. La serata si svolgerà in diretta televisiva e online, con la consegna dei premi prevista per questa occasione.

Quali sono le candidature (nomination) per i David di Donatello 2026, in programma stasera – mercoledì 6 maggio – alle ore 21.30 su Rai 1? Di seguito tutti i candidati per le varie categorie: Cinque secondi: regia di Paolo VIRZI’ Fuori: regia di Mario MARTONE La grazia: regia di Paolo SORRENTINO Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI Fuori: regia di Mario MARTONE La città proibita: regia di Gabriele MAINETTI La grazia: regia di Paolo SORRENTINO Le assaggiatrici. regia di Silvio SOLDINI Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI Breve storia d’amore: regia di Ludovica RAMPOLDI Gioia mia:...🔗 Leggi su Tpi.it

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