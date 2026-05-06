David di Donatello 2026 Cacciamani | Maestranze? Vanno sostenute

Da lapresse.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, il responsabile di un’azienda di produzione ha affermato che le maestranze devono essere sostenute e ha dichiarato che lo stato di salute di Cinecittà è ottimo. Ha inoltre sottolineato che Cinecittà rappresenta il cuore pulsante dell’industria cinematografica, sia italiana che internazionale, e ne costituisce la base principale.

Home > Video > “Stato di salute di Cinecittà? Ottimo. Rappresentiamo il battito cardiaco di tutta l’industria, perché Cinecittà è la casa di tutta l’industria italiana e internazionale. Siamo contenti perché stiamo ospitando produzioni internazionali oggettivamente importanti, però la mia missione è avere sempre più produzioni italiane”. Così l’amministratrice delegata di Cinecittà Manuela Cacciamani, dal red carpet dei David di Donatello a Roma. “Come mia missione ho quello di sostenere il cinema indipendente”, continua ancora l’ad, ricordando il suo passato da produttrice indipendente.🔗 Leggi su Lapresse.it

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