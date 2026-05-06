La notte dei David di Donatello si è aperta a Cinecittà con una cerimonia che ha visto premi e momenti di protesta. Tra gli ospiti, Matilda De Angelis ha ricevuto un riconoscimento e ha espresso il suo pensiero sulla cultura, chiedendo di non togliere loro il futuro. La manifestazione ha coinvolto attori, registi e rappresentanti del settore, con interventi che hanno portato l’attenzione su questioni legate al sostegno della cultura italiana.

La notte dei David di Donatello si apre a Cinecittà tra festa, premi e protesta. La 71esima edizione del riconoscimento più importante del cinema italiano va in scena in diretta su Rai 1, con Bianca Balti e Flavio Insinna alla conduzione, mentre fuori dagli studi resta il presidio dei lavoratori dell’audiovisivo. Una serata che intreccia spettacolo e rivendicazione, con le prime statuette assegnate e il tema della crisi del settore che entra subito nei discorsi dal palco. 22.45 Il David per la miglior sceneggiatura non originale per il film di Silvio Soldini Le assaggiatrici “Vi domandate perché siamo così tanti, in realtà ci sarebbe anche Cristina Comencini.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - David a Cinecittà, Matilda De Angelis premiata: “La cultura al centro, non toglieteci il futuro”

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