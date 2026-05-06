Dani Pedrosa ha dichiarato di aver collaborato in modo riservato con Jorge Lorenzo, coinvolgendo questa strategia contro Casey Stoner. La rivelazione riguarda una collaborazione segreta tra i due piloti spagnoli, durata durante alcune competizioni del campionato di MotoGP. La comunicazione si focalizza sulla presenza di un accordo nascosto tra Pedrosa e Lorenzo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulla durata di questa intesa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dani Pedrosa ha parlato dell’impatto che la carriera di Casey Stoner ha avuto sulla sua rivalità con Jorge Lorenzo in MotoGP. Questo cambio di dinamiche ha fornito a entrambi i piloti un nuovo stimolo nella loro competizione. Pedrosa ha descritto la sua relazione con Lorenzo come “complicata” nei primi anni delle loro carriere, poiché entrambi gli spagnoli erano stati rivali sin dall’infanzia. L’emergere di Stoner ha creato una nuova focalizzazione per entrambi, dando loro un “avversario comune” da affrontare. Insieme a Stoner, Pedrosa e Lorenzo sono diventati parte del famoso quintetto di piloti definiti ‘alienì di MotoGP, insieme a Valentino Rossi e Marc Marquez.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dani Pedrosa rivela di aver collaborato segretamente con Jorge Lorenzo contro Casey Stoner.

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