? Cosa scoprirai Come ha fatto un ingegnere a diventare una maschera di Zelig?. Cosa nasconde lo spettacolo Vernia o non Vernia dietro la comicità?. Chi è l'artista che trasforma i calcoli tecnici in satira sociale?. Perché questo ritorno sul palco ferrarese segna un cambio di carriera?.? In Breve Spettacolo Vernia o non Vernia al Teatro Nuovo il 13 maggio ore 21. Passaggio professionale dall'ingegneria alla comicità come tema centrale della narrazione. Eventi in Piazza Augusto Piola previsti tra l'8 e il 10 maggio 2026. Satira sociale e riflessione sulla reinvenzione professionale per il pubblico ferrarese. Il mercoledì 13 maggio alle ore 21, il Teatro Nuovo di Ferrara ospiterà lo spettacolo Vernia o non Vernia, una performance che vede protagonista un artista capace di spaziare tra canto, danza e recitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’ingegneria al palco: lo showman di Zelig torna a Ferrara

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