Simone Barbato torna in tv | da Zelig al folletto Naturello per insegnare a coltivare

Simone Barbato torna in televisione con il programma “Coltiviamo”, dopo aver partecipato a Zelig e aver interpretato il folletto Naturello. Nel nuovo show, si occuperà di insegnare a coltivare, portando in tv un approccio più diretto e pratico rispetto alle sue precedenti esperienze comiche. La trasmissione si concentrerà su natura, poesia e divulgazione, senza riferimenti a precedenti ruoli o stili.

Cosa farà Simone Barbato nel nuovo programma “Coltiviamo”?. Dimenticate il mimo silenzioso di Zelig. Simone Barbato torna in televisione con un progetto completamente diverso, tra natura, poesia e divulgazione. Il nuovo programma si chiama “ Coltiviamo – Vivere sostenibile ” e andrà in onda ogni domenica alle 20 su Telecity e canale 61. Ma la vera sorpresa è il personaggio che Barbato porterà in scena: un folletto chiamato Naturello. Un’idea pensata soprattutto per i più piccoli, ma capace di parlare anche agli adulti. Chi è Naturello, il folletto che parla alle piante?. Naturello non è un semplice personaggio televisivo. È una creatura narrativa che unisce fantasia e conoscenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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