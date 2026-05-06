Dalle politiche urbane al benessere | il modello ‘Città Sane – Oms’ compie 25 anni

Oggi si celebra il 25° anniversario del modello ‘Città Sane – Oms’, un progetto che coinvolge i Comuni italiani nella promozione della salute pubblica. La ricorrenza rappresenta un'occasione per un confronto tra le istituzioni e per mettere in evidenza il contributo delle amministrazioni locali in ambito urbano e di benessere. La celebrazione sottolinea il ruolo dei Comuni nel promuovere politiche che migliorano la qualità della vita dei cittadini.

(Adnkronos) – Una ricorrenza importante, un momento di confronto istituzionale e una conferma concreta del ruolo dei Comuni nella promozione della salute pubblica. Ieri e oggi nella sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuto il meeting annuale della Rete Italiana Città Sane – Oms, intitolato 'Città che si prendono cura. 25 anni di impegno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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