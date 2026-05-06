Dalla scuola dello studio a quella dei moduli | quando l’educazione si perde tra portali crediti e burocrazia

Negli ultimi anni, il sistema educativo ha subito un cambiamento radicale passando dalla classica scuola in presenza ai moduli online e ai portali digitali. La tradizionale lezione in aula, fatta di banchi e libri, sembra sempre più sostituita da piattaforme che gestiscono crediti e pratiche burocratiche. Questa evoluzione ha trasformato l’approccio all’apprendimento, portando a una crescente digitalizzazione delle modalità di insegnamento e di verifica delle competenze.

Una volta si andava a scuola per studiare. C’era il banco, il libro, l’interrogazione (temuta ma comprensibile) e, nella migliore delle ipotesi, qualche professore capace di accendere una lampadina. Oggi, invece, serve prima una password.Anzi no: serve la CIE, il PIN, il PUK, l’app, il portale.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Burocrazia italiana: quando compilare sette moduli identici diventa la normaLa burocrazia viene subìta ma anche derisa nel mondo militare, dove è ben noto l’UCAS: l’Ufficio Complicazione Affari Semplici. “L’educazione non si impone per decreto”, Crepet e la lezione dei “gessetti” per ripensare il divieto dei social a scuola"Non è una partita di calcio, se sei d’accordo o meno, non trasformiamo la questione in una rissa da condominio perché sennò perdiamo un’occasione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PIRLS 2026: nel vivo la raccolta dati dello studio internazionale sulla lettura. Scuole protagoniste di una rilevazione chiave per il sistema educativo; Cosa sta succedendo ai licei (e ai Promessi Sposi); Spostare lo studio dei Promessi Sposi al quarto anno, Valditara: Affermazioni e proposte non mie; No all'Invalsi e alle riforme: scuola a rischio per due giorni. Dalla scuola al cuore dello Stato: gli studenti dell’Istituto Foscolo a RomaLe classi prime della scuola secondaria Ugo Foscolo di Toano nei giorni scorsi sono state protagoniste del viaggio di istruzione a Roma, dedicato alla ... redacon.it Legami CoValenti, Dalla scuola all’impresa e ritornoBergamo. Sostenibilità di processo, riciclo e circolarità dei materiali, trattamento delle acque, sicurezza e innovazione nei prodotti sono alcune delle tematiche affrontate nei progetti degli student ... bergamonews.it Valditara vuole una scuola piegata alle esigenze delle aziende. Meno ore di formazione, meno spazio per il pensiero critico, più studenti mandati prima possibile nei percorsi scuola-lavoro come manodopera gratuita. È questa la sua idea di scuola, di istruzion - facebook.com facebook Prosegue al Palacongressi di Riccione, il XV Congresso nazionale della Uil Scuola, in programma fino al 7 maggio. Oltre ottocento presenze, tra delegati da tutta Italia, rappresentanti sindacali, ospiti e alcune delegazioni straniere. x.com