Dalla scuola alle imprese Einaudi-Chiodo in movimento

Confartigianato Imprese ha accompagnato gli studenti dell’Einaudi-Chiodo in un percorso presso un'azienda elettromeccanica a Spezia. L'iniziativa si inserisce in un progetto che coinvolge studenti e imprese, con l'obiettivo di mostrare le attività e le competenze del settore. Durante l'evento, i ragazzi hanno visitato gli impianti e hanno potuto osservare da vicino i processi produttivi dell’azienda.

’Dalla scuola all’impresa: talenti in movimento’: Confartigianato Imprese porta gli studenti dell’Einaudi-Chiodo nel cuore dell’ eccellenza elettromeccanica spezzina. Con questo progetto gli studenti dell’indirizzo elettrico dell’Einaudi-Chiodo hanno visitato due realtà d’eccellenza del panorama produttivo locale: Elmec, azienda che da 80 anni è specializzata nella manutenzione e rigenerazione di motori elettrici e macchine rotanti per imbarcazioni, e Electromotor da 47 anni un punto di riferimento nell’installazione di impianti elettrici e idraulici. Il percorso si inserisce nel progetto ’ Giornata del Made in Italy 2026 ’, per valorizzare l’identità artigiana in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla scuola alle imprese. Einaudi-Chiodo in movimento Notizie correlate Leggi anche: Iscrizioni alle scuole superiori in Bergamasca: «in vetta» Einaudi e Oberdan Leggi anche: Ciclone Harry, ristori estesi anche alle imprese lontane dalla costa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dalla scuola alle imprese. Einaudi-Chiodo in movimento; Dalla scuola all’impresa: studenti dell’Einaudi-Chiodo in visita alle eccellenze elettromeccaniche spezzine; Gli studenti dell’Einaudi-Chiodo nel cuore dell’eccellenza elettromeccanica; La Spezia, le voci della scuola dopo la tragedia. Dalla scuola alle imprese. Einaudi-Chiodo in movimentoL’iniziativa di Confartigianato ha portato gli studenti nel cuore dell’elettromeccanica . lanazione.it Dalla scuola all’impresa: studenti dell’Einaudi-Chiodo in visita alle eccellenze elettromeccaniche spezzineDalla scuola all’impresa: studenti dell’Einaudi-Chiodo in visita alle eccellenze elettromeccaniche spezzine ... msn.com L'orrore di un omicidio tra i banchi di scuola. L'incredulità, il lutto, una comunità di ragazzi e ragazze da ricostruire. C'è anche la storia dell'istituto Einaudi Chiodo della Spezia, teatro del delitto dello studente Youssef Abanoub, nel nuovo podcast originale della - facebook.com facebook