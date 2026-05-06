A maggio Netflix presenta un catalogo ricco di novità, spaziando tra nuove stagioni e produzioni originali. La piattaforma introduce una serie di titoli che spaziano dalle atmosfere intense della nuova stagione di una serie ambientata a Berlino alle storie animate di Zerocalcare. Tra tensioni narrative e momenti più leggeri, il mese si caratterizza per un’offerta diversificata che riflette un’ampia gamma di generi e stili, confermando la varietà della proposta di streaming.

N on è solo una questione di titoli, ma di atmosfere. Maggio porta con sé un catalogo Netflix che si muove tra luci e ombre, tra tensioni narrative e momenti più leggeri, restituendo l’idea di uno streaming sempre più stratificato. In questa traiettoria, Netflix alterna il ritorno di universi riconoscibili a nuove storie pronte a farsi spazio, ecco dieci titoli tra film e serie tv da non perdere. “Berlino e la dama con l’ermellino” Serie tv. Dal 15 maggio Secondo capitolo della serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato che amplia l’universo de La casa di carta e Berlino. Berlino (Pedro Alonso) e Damián radunano la loro squadra a Siviglia con l’obiettivo di orchestrare un piano audace: inscenare il furto della celebre Dama con l’ermellino.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla nuova stagione di Berlino ai mondi animati di Zerocalcare: guida alle novità più interessanti su Netflix

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