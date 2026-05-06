Dalla Germania al Lago di Garda con la macchinina a pedali L’impresa del giovane Josia Stoll e del suo fedele Cookie

Da quotidiano.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo ha attraversato il Lago di Garda con una piccola vettura a pedali, accompagnato dal suo cane fedele. L’impresa è stata portata a termine senza incidenti e senza l’intervento di mezzi motorizzati. L’evento ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni e ha suscitato curiosità tra i passanti. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla durata o alle motivazioni di questa singolare avventura.

Roma, 6 maggio 2026 - Blocco dello Stretto di Hormuz? Aumento esponenziale dei carburanti? Per il giovane videomaker e fotografo tedesco Josia Stoll il problema non sussiste, visto che con una macchina a pedali è partito dalla Foresta Nera in Germania ed è approdato, col tempo dovuto, a Torbole sul Lago di Garda. https:www.quotidiano.netvideolimpresa-di-josia-stoll-e-cookie-l6uypjc9 Il mezzo fatto con pezzi di bici rottamate . L’impresa di Stoll ha dell’incredibile ed è durata 14 giorni, tra i sali e scendi delle Alpi. E non si parla dell’ultimo ritrovato di macchinina a pedali ultraleggera in carbonio, semmai ne esistesse una, ma di un modello unico nel suo genere, fatto con pezzi di vecchie biciclette rottamate.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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