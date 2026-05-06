Dalla Germania al Lago di Garda con la macchinina a pedali L’impresa del giovane Josia Stoll e del suo fedele Cookie

Un ragazzo ha attraversato il Lago di Garda con una piccola vettura a pedali, accompagnato dal suo cane fedele. L’impresa è stata portata a termine senza incidenti e senza l’intervento di mezzi motorizzati. L’evento ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni e ha suscitato curiosità tra i passanti. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla durata o alle motivazioni di questa singolare avventura.

Roma, 6 maggio 2026 - Blocco dello Stretto di Hormuz? Aumento esponenziale dei carburanti? Per il giovane videomaker e fotografo tedesco Josia Stoll il problema non sussiste, visto che con una macchina a pedali è partito dalla Foresta Nera in Germania ed è approdato, col tempo dovuto, a Torbole sul Lago di Garda. https:www.quotidiano.netvideolimpresa-di-josia-stoll-e-cookie-l6uypjc9 Il mezzo fatto con pezzi di bici rottamate . L’impresa di Stoll ha dell’incredibile ed è durata 14 giorni, tra i sali e scendi delle Alpi. E non si parla dell’ultimo ritrovato di macchinina a pedali ultraleggera in carbonio, semmai ne esistesse una, ma di un modello unico nel suo genere, fatto con pezzi di vecchie biciclette rottamate.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla Germania al Lago di Garda con la macchinina a pedali. L’impresa del giovane Josia Stoll e del suo fedele Cookie Notizie correlate Leggi anche: L'impresa di Josia Stoll e Cookie Giovane di 16 anni si tuffa nelle acque del Lago di Garda e non riemergeUn tuffo nelle acque del Lago di Garda, a pochi metri dalla riva, si è trasformato in un dramma nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Desenzano del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dalla miniera al lago: la Germania completa la più grande riconversione post-carbone d'Europa; Dalla Germania al Garda su una macchinina a pedali con a bordo il cane - Riva - Arco; Campionati Mondiali di beach handball: l'Italia nel Gruppo C con Germania, Brasile e Argentina; Il Pentagono intende ritirare 5’000 soldati dalla Germania. Dalla Germania al Lago di Garda con la macchinina a pedali. L’impresa del giovane Josia Stoll e del suo fedele CookieL’impresa di Stoll ha dell’incredibile ed è durata 14 giorni, tra i sali e scendi delle Alpi. E non si parla dell’ultimo ritrovato di macchinina a pedali ultraleggera in carbonio, semmai ne esistesse ... quotidiano.net Dalla Germania al Garda su una macchinina a pedaliDalla Foresta Nera al Lago di Garda a bordo di una macchinina a pedali costruita con pezzi di biciclette rottamate. È l'impresa di Josia Stoll, giovane videomaker e fotografo tedesco, arrivato a Torbo ... ansa.it Dalla Germania al Garda su una macchinina a pedali con a bordo il cane. L'impresa di un giovane videomaker tedesco, 465 km in 14 giorni. Il veicolo è costruito con pezzi di biciclette rottamate: «Oggi tutti hanno due-ruote costosissime e sembra quasi che si - facebook.com facebook Policy alert! Il #Pentagono ritirerà 5.000 soldati dalla Germania entro 12 mesi; ritorsione contro Merz per le critiche alla gestione americana #Iran. L' #Europa deve accelerare sulle capacità di strike a lungo raggio e sulle partnership difensive. x.com