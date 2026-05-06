Durante un evento recente, il regista ha affermato che il cinema ha una comprensione di Omero superiore a quella dell’accademia. Questa affermazione ha suscitato attenzione, considerando la figura di Nolan come uno dei registi più influenti del panorama contemporaneo. La dichiarazione mette in discussione il ruolo dell’arte visiva nel trasmettere i classici e le storie antiche, lasciando spazio a riflessioni sulle diverse modalità di interpretazione delle opere epiche.

Roma, 6 mag – Christopher Nolan ha detto una cosa che, se presa sul serio, vale molto più dell’ennesima dichiarazione promozionale sul suo prossimo film. Parlando dell’ Odissea, il regista britannico ha paragonato Omero alla cultura contemporanea dei fumetti, arrivando a sostenere che “ anche la cultura dei fumetti, che siano DC o Marvel, proviene direttamente dall’epica omerica ”. Poi ha affondato il colpo con una formula destinata a far discutere: “Omero era il George Lucas di quei tempi. Omero era la Marvel di quei tempi”. Detta così, può sembrare una battuta scandalosa. In realtà, dentro quella frase c’è una teoria della cultura, del mito e dell’immaginario popolare molto più seria di quanto sia disposta ad ammettere la solita intellighenzia che tratta il fumetto come consumo infantile e Omero come reperto antico.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Da Leone a Nolan: il cinema ha capito Omero meglio dell’accademia

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