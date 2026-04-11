Il mondo del cinema e del teatro britannico si stringe intorno alla notizia della morte di John Nolan, attore noto per le sue interpretazioni sul grande schermo e sui palcoscenici. Nolan aveva 87 anni e aveva costruito una carriera lunga e variegata, partecipando a numerosi film e produzioni teatrali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore artistico e per tutti coloro che avevano seguito la sua attività nel corso degli anni.

Il mondo della recitazione britannica piange la scomparsa di John Nolan, figura storica del teatro e del grande schermo, deceduto all’età di 87 anni. L’attore, nato a Londra il 22 maggio 1938, ha vissuto i suoi ultimi tempi a Stratford-upon-Avon, tra le mura della Royal Shakespeare Company, prima che la notizia del decesso giungesse tramite locale della zona. Un legame profondo tra cinema e palcoscenico. La traiettoria professionale di Nolan è stata segnata da una straordinaria capacità di spaziare dalle scene teatrali ai set cinematografici più celebri. Il suo volto è rimasto impresso nella memoria collettiva per aver dato vita a Douglas Fredericks, membro del consiglio direttivo della Wayne Enterprises, nei film Batman Begins del 2005 e Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a John Nolan: l’iconico attore che ha segnato il cinema e il teatro

Il cinema saluta John Nolan: l’attore aveva 87 anniJohn Nolan, attore noto soprattutto per i suoi ruoli in “Batman” e “Person of Interest“, è deceduto all’età di 87 anni.

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