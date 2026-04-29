Shakhtar Donetsk-Crystal Palace Conference League 30-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Alle 21:00 del 30 aprile 2026 si gioca la prima semifinale di Conference League tra lo Shakhtar Donetsk, allenato da Arda Turan, e il Crystal Palace guidato da Glasner. La gara si svolge in Ucraina e rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due squadre in questa fase della competizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, mentre i pronostici indicano un match aperto a ogni risultato.

Primo atto delle semifinali di Conference League con lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan opposto al Crystal Palace di Glasner. Gli Hirnyky tornano in una semifinale europea a 6 anni di distanza dalla semifinale di Europa League persa malamente contro l’Inter. Un ritorno in grande stile considerando il fatto che gli ucraini sono costretti a giocare sempre in trasferta a causa del conflitto russo-ucraino e che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiAndata dei quarti di finale di Conference League che vedono lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan affrontare in casa gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: analisi e probabili formazioni 30/04/2026 UEFA Europa Conference League; PREVIEW | Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace: team news, lineups, predictions (Europa Conference League 30/04); Dove vedere Shakhtar-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni; quote Shakhtar Donetsk Strasburgo: il pronostico sul match. Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: il gol c’èShakhtar Donetsk-Crystal Palace è la semifinale d'andata di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Pronostico Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace – 30 Aprile 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Shakhtar Donetsk e Crystal Palace accende l’attenzione del panorama europeo. Si gioca il 30 Aprile 2026 alle ... news-sports.it Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: probabili formazioni e dove vederla di Alessio Grossi - facebook.com facebook