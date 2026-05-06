Nella partita tra Crotone e Caserta si preannunciano momenti di grande tensione. La squadra calabrese si prepara a scendere in campo in un momento in cui alcuni giocatori sono sottoposti a deferimento amministrativo. Questa situazione potrebbe influenzare la formazione e la prestazione sul campo. La sfida rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con la volontà di ottenere un risultato positivo in un contesto complicato.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il deferimento amministrativo la concentrazione dei giocatori del Crotone?. Chi sarà l'uomo chiave per scardinare il blocco difensivo della Casertana?. Quale scelta tattica farà Longo per compensare le assenze in campo?. Come potrà il Crotone evitare le ripartenze della Casertana senza pareggiare?.? In Breve Musso e Gomez sono le opzioni offensive per il tecnico Emilio Longo.. Assenze confermate per il Crotone di Di Pasquale e Marazzotti per infortuni.. Probabile modulo 4-3-3 per i pitagorici con Merelli e Vinicius in campo.. Casertana utilizzerà il 3-5-2 con De Lucia e il trio Heinz-Rocchi-Martino.. Il Crotone affronta la Casertana alle ore 20 allo stadio Pinto per il secondo turno dei playoff di Lega Pro, con l’obbligo di vincere per non essere eliminato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone a Caserta: sfida decisiva tra tensioni e sogni di gloria

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