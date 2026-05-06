Crans-Montana la stima dei danni all’Italia ammonta a 300mila euro

A Crans-Montana si è conclusa la prima stima dei danni causati alla proprietà italiana durante l’episodio avvenuto nella località svizzera. Secondo i primi calcoli, il valore dei danni si aggira intorno ai 300mila euro. Le autorità stanno valutando anche eventuali responsabilità da parte di soggetti locali coinvolti nell’incidente. Nessuna altra informazione su eventuali indagini o sviluppi è stata resa nota al momento.

Fuori il primo bilancio dei danni subiti dall’Italia nella strage di Crans-Montana, si parla di possibilità responsabilità locali A pochi mesi dalla tragedia avvenuta la notte di Capodanno aCrans-Montana, emergono i primi dati ufficiali sui danni subiti dall’Italia.Secondo quanto riportato nella richiesta di costituzione di parte civile presentata alla procura di Sion, la stima iniziale ammonta a circa 300mila euro. La cifra, precisa il legale Romain Jordan, incaricato dall’Avvocatura generale dello Stato, rappresenta solo una quantificazione preliminare. Essariguarda esclusivamente le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile italiana nell’immediata gestione dell’emergenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans-Montana, la stima dei danni all’Italia ammonta a 300mila euro Notizie correlate Crans Montana, "la prima stima di danni all'Italia è di 300mila euro"Ammonta a 300mila euro la prima stima dei danni arrecati alla Repubblica Italiana dalla strage di Capodanno a Crans-Montana. Crans Montana, la resa dei conti: le famiglie chiedono un miliardo di danni (ma gli svizzeri non sono d’accordo)Il fumo acre che ha avvolto la notte di Capodanno a Crans-Montana non si è ancora dissipato nelle aule di giustizia, dove il bilancio di una festa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scatta un’indagine sulla gestione dei soccorsi a Crans-Montana; Milano, i quattro studenti ustionati nella strage di Crans-Montana ritornano a scuola: frequenteranno in Dad il liceo Virgilio; Crans Montana, una sopravvissuta: Al mio risveglio ho pronunciato il nome del prof e ho raccontato la sua prima lezione; Crans Montana, Palazzo Chigi: l’Italia si costituisce parte civile nel processo. Incendio Crans Montana, prima stima danni all'Italia: 300mila euroNella richiesta di costituzione di parte civile, inviata dall'avvocato Romain Jordan alla procura di Sion, sono state pubblicate anche le stime dei danni all'Italia. Si tratta solo di una prima quant ... tg24.sky.it Crans-Montana, l’Italia chiede almeno 300 mila euro di danniRoma vuole costituirsi parte civile nell’inchiesta sull’incendio del 1° gennaio: «Danno diretto al patrimonio dello Stato» ... cdt.ch Ammonta a 300mila euro la prima stima dei danni arrecati alla Repubblica Italiana dalla strage di Capodanno a Crans-Montana. È quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile, inviata dall'avvocato Romain Jordan alla procura di Sion. " - facebook.com facebook Crans Montana, presidente Svizzera Parmelin conferma a Mattarella stop invio fatture mediche alle famiglie x.com