Così sono arrivati a Sempio Garlasco svolta decisiva nel caso

Il caso di Garlasco torna a essere sotto i riflettori, con le autorità che annunciano una svolta importante nelle indagini. Le nuove evidenze raccolte portano a un approfondimento di alcuni aspetti chiave del procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e degli inquirenti, che stanno analizzando attentamente i dettagli emersi negli ultimi mesi. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, in un momento che molti osservatori definiscono cruciale per le nuove indagini. Negli ultimi giorni la Procura di Pavia ha accelerato su una serie di verifiche considerate fondamentali, con nuovi ascolti, consulenze tecniche e approfondimenti che stanno riportando sotto la lente dettagli rimasti per anni sullo sfondo. Al centro di tutto ci sarebbero non solo le dichiarazioni raccolte dagli investigatori, ma soprattutto alcuni elementi informatici che potrebbero cambiare la prospettiva dell’intera inchiesta. >> “Andrea, con te non.”. Garlasco,...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Svolta sul caso Garlasco - Storie italiane 30/04/2026

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