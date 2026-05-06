Così il tartufo può salvare il vino dalla crisi attuale

In un momento di crisi per il settore vinicolo, si parla di un possibile collegamento con il tartufo per favorire la ripresa. Viene proposta un’alleanza tra i due prodotti tradizionali italiani, che potrebbe contribuire a rilanciare il valore del vino e del tartufo. La notizia riguarda le discussioni in corso tra operatori del settore e le possibili strategie di collaborazione sul territorio.

"Il tartufo può salvare il vino". In tempi in cui il mondo del vino sta vivendo un cambiamento profondo, una alleanza che parte dal nostro territorio potrebbe rilanciare entrambi i prodotti che rappresentano da decenni le punte di diamante della cucina italiana. È la convinzione di Giuseppe Cristini, enogastronomo mercatellese che ha particolarmente a cuore il tema, occupandosi della divulgazione di entrambi. "Se ne è discusso molto anche al recente Vinitaly, ma senza trovare ancora soluzioni – dice Cristini – e anche nelle Marche si percepisce chiaramente il calo del consumo di vino, fenomeno europeo. Le ragioni sono molte: nuove abitudini alimentari, attenzione alla salute, cambiamenti generazionali e una maggiore consapevolezza sul tema dell’alcol.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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