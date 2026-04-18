Maremma | il riscatto di un terreno abbandonato tra vino e tartufo

A pochi chilometri dal centro di Capalbio, nella zona della Maremma DOC, una tenuta sta recuperando un terreno agricolo lasciato in stato di abbandono. Il terreno, che un tempo era marginale, viene ora destinato alla coltivazione di uva e olive, dando vita a un progetto che coinvolge produzioni di vino e tartufo. La trasformazione si inserisce in un contesto di riscoperta e valorizzazione di aree rurali della regione.

A pochi chilometri dal centro di Capalbio, in una zona della Maremma DOC caratterizzata da un paesaggio che ha vissuto lunghi periodi di marginalità, la tenuta Maria Vinci sta trasformando un terreno agricolo semiabbandonato in un progetto vitivinicolo e olivicolo strutturato. La gestione della proprietà, avviata nel 2010 da Alessia e Patrizio Messina, si sviluppa su un altopiano di cinquantatré ettari situato a circa venti chilometri dalla costa, dove l’integrazione tra biodiversità naturale e produzione specializzata punta a ridefinire i canoni del terroir locale. Dalla riconversione di un territorio ai margini alla diversificazione produttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maremma: il riscatto di un terreno abbandonato tra vino e tartufo Notizie correlate A due ore da Roma c’è il cielo più pulito d’Italia: tra le vigne della Maremma dove nasce un vino sorprendenteTra Lazio e Toscana esiste una fascia di territorio dove la vite cresce immersa nei boschi della Maremma più selvaggia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: BB Competition al via del Trofeo Maremma con tre equipaggi; Il 50° Trofeo Maremma va a Rusce-Zanni; Trofeo Maremma: Pavel Group, due su tre all’arrivo con Puccetti protagonista; Liceo del Made in Italy: il trionfo di Ginevra e Markus. La Maremma si mobilita dopo anni di immobilismo e troppi incidenti mortali: servono risorse per l'ampliamento a quattro corsie - facebook.com facebook Un breve punto sulla situazione del Corridoio Tirrenico e i prossimi passaggi necessari per sbloccare definitivamente l’opera. Guarda l’intervento #Aurelia #Capalbio #CorridoioTirrenico #Infrastrutture #SicurezzaStradale #Toscana #Maremma #FabrizioR x.com