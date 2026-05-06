Maggio si presenta come il mese di transizione tra la primavera e l’estate, con temperature che oscillano e giornate che si allungano. Per le cerimonie di questo periodo, molte persone si chiedono quale sia l’abbigliamento più adatto, spesso pensando di dover acquistare nuovi capi. Tuttavia, spesso l’indumento giusto può essere già presente nel proprio armadio, e basta un po’ di ordine per scoprire ai vestiti nascosti e pronti per essere indossati.

Maggio è il mese in cui l’estate sembra vicina ma non abbastanza da fidarsi. La mattina esci con una giacca, a pranzo vorresti un lino, alle sei piove, il sabato hai una comunione, la settimana dopo un matrimonio, poi un compleanno, poi un weekend fuori, poi quell’invito ricevuto con mesi di anticipo e rimosso fino al panico del “non ho niente da mettermi”. In realtà qualcosa da mettersi, quasi sempre, c’è. Solo che è sepolto sotto maglioni che non abbiamo ancora archiviato, vestiti comprati d’impulso “perché può sempre servire”, pantaloni che aspettano da due anni una sarta e abiti da cerimonia dimenticati in fondo all’armadio con la stessa ostinazione dei vecchi messaggi mai cancellati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa mettere per le cerimonie di maggio? L’abito giusto potrebbe essere già nel tuo armadio: la nostra guida per un decluttering funzionale che rivoluziona il guardaroba

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