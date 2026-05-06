Davide Marchini, l’allenatore che ha guidato la squadra verso la salvezza dopo aver preso il posto di Maurizio Domizzi a gennaio, ha pubblicato sui social un messaggio in cui ringrazia e condivide alcune riflessioni. Pur esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto, ha anche rivelato di svegliarsi ancora di notte con incubi, lasciando intendere che potrebbe essere vicino a lasciare la squadra per altri incarichi.

Davide Marchini, l’allenatore che ha portato alla salvezza la Correggese dopo aver rilevato Maurizio Domizzi dal 7 di gennaio, ha postato sui social un lungo ringraziamento e tante riflessioni che hanno fatto pensare ad un addio con destinazione altri lidi. "No, no – dice il tecnico ferrarese – io ogni anno, alla fine di una stagione da allenatore ci tengo a ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato nel corso dell’annata. E questa è stata tribolata, mai una partita in cui abbia pensato. c’è andata bene, anzi. Quando arrivai a Correggio dissi che venivo esclusivamente con l’intenzione di salvare la squadra dalla retrocessione e alla fine ci siamo riusciti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correggese, Marchini si gode la salvezza: "Ma mi sveglio ancora di notte con gli incubi"

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