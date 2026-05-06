Controversie tra Comune cittadini e imprese | protocollo per favorire soluzioni rapide con la mediazione

Una nuova procedura di mediazione è stata introdotta per risolvere rapidamente le controversie tra il Comune, cittadini e imprese, evitando il ricorso ai tribunali. L’obiettivo è facilitare incontri e accordi attraverso strumenti più snelli, riducendo così i tempi di definizione delle questioni e abbattendo i costi legati ai procedimenti giudiziari. La misura mira a favorire soluzioni più rapide ed efficienti per tutte le parti coinvolte.

Offrire a cittadini e imprese la possibilità di risolvere le controversie con il Comune senza ricorrere al tribunale, riducendo tempi e costi grazie a strumenti più rapidi ed efficaci. E' l'obiettivo del 'Protocollo d'intesa per la promozione degli accordi di conciliazione sottoscritti dalle.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Banche, Corbelletto (Intesa SP): con quantum computing soluzioni più rapide ed efficaci Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Controversie tra Comune, cittadini e imprese: protocollo per favorire soluzioni rapide con la mediazione; Siglato il protocollo sulla mediazione; Accordo tra Comune di Pisa, Cciaa e Ordini per favorire le conciliazioni; Pisa punta sulla conciliazione: firmato il protocollo per risolvere le controversie senza tribunale. Accordo tra Comune di Pisa, Cciaa e Ordini per favorire le conciliazioniOffrire a cittadini e imprese la possibilità di risolvere le controversie con il Comune senza ricorrere al tribunale, riducendo tempi e costi grazie a strumenti più rapidi ed efficaci. (ANSA) ... ansa.it Controversie tributarie pendenti: si potrà regolarizzarle in maniera semplice e vantaggiosaÈ quanto avviene a Salice Salentino dove è stata approvata e introdotta una misura a sostegno dei contribuenti: Permette ai cittadini di mettersi in regola a condizioni favorevoli ... lecceprima.it Pisa punta sulla conciliazione: firmato il Protocollo d’Intesa per risolvere le controversie senza tribunale Pisanews Comune di Pisa - facebook.com facebook