Contributi ai Comuni umbri per la manutenzione cimiteriale la proposta approda in seconda commissione

La seconda commissione ha esaminato una proposta regionale che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni umbri per interventi di manutenzione straordinaria e investimenti sui cimiteri di competenza degli enti locali. Il programma mira a sostenere le spese di manutenzione e miglioramento delle strutture cimiteriali presenti nel territorio regionale. La discussione riguarda i dettagli e le modalità di distribuzione delle risorse previste.

Un programma regionale che preveda contributi ai Comuni umbri per la manutenzione straordinaria e investimenti mirati sui cimiteri di competenza degli enti. La seconda commissione consiliare dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha dedicato l'ultima seduta ad alcuni approfondimenti relativi al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, in Commissione la proposta di Sud Chiama NordÈ stata accolta, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti così come previsto dal regolamento d’Aula, la richiesta avanzata dal gruppo... Legge ottocentenario francescano, Proietti: "Risorse ai Comuni umbri per progetti che promuovono i valori del Santo"Legge regionale ottocentenario francescano: la Regione Umbria da il via all'attuazione dell'articolo 4 mettendo a disposizione 1 milione di euro per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bando GAL Valle Umbra e Sibillini, contributi per chi investe; L’Umbria che cresce meglio è a San Giustino, Gubbio, Marsciano, Amelia e Castiglione: il report; Barriere architettoniche su edifici privati, per la Regione Umbria ammissibili oltre 370 interventi di abbattimento; Umbria, San Giustino guida la mappa dei margini delle imprese: perché l'Ebitda margin cambia la lettura della crescita. Programma di contributi ai Comuni per investimenti sui cimiteri comunaliDando seguito a quanto proposto nella riunione dello scorso 21 aprile (https://tinyurl.com/ymftcnum), la Seconda commissione consiliare regionale, presieduta da Letizia Michelini. (ANSA) ... ansa.it Rinvio in Commissione regione per mozione contributi ai ComuniL'Assemblea legislativa dell'Umbria ha rinviato in Commissione la mozione presentata da Laura Pernazza (FI) e sottoscritta da Enrico Melasecche (Lega), Eleonora Pace (FdI) e Donatella Tesei (Lega) con ... ansa.it Arrivano i contributi alle aziende che avevano richiesto gli aiuti sulla piattaforma attivata due giorni fa. Mancuso e Calabrese: «Garantito sostegno immediato e concreto» - facebook.com facebook Il Comune premia chi organizza spettacoli nelle periferie di Roma: contributi fino a 45mila euro ift.tt/vPN5ioK x.com