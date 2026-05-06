Continuano i lavori all’asilo nido Affidata la gara per le acque reflue

Sono stati approvati i documenti necessari per la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque reflue destinato alla nuova scuola secondaria di primo grado e all'asilo nido situati in via San Francesco D’Assisi. Contestualmente, è stata affidata la gara per i lavori relativi alle acque reflue, nell’ambito di un intervento che interessa entrambe le strutture. I lavori proseguono secondo il cronoprogramma stabilito.

Approvata la bozza di contratto per la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque reflue a servizio sia della nuova scuola secondaria di primo grado, sia del nuovo asilo nido, in via San Francesco D’Assisi a Altopascio. Lo stabilisce la determinazione numero 298 all’albo pretorio on line del Comune del Tau. L’amministrazione civica, in coerenza alle finalità proprie di mandato, si è impegnato in una serie di interventi strategici di edilizia scolastica volti alla realizzazione di nuove strutture al fine di ottimizzare le risorse necessarie per la riqualificazione e l’incremento di spazi educativi e dell’offerta formativa. C’è già il progetto esecutivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Continuano i lavori all’asilo nido. Affidata la gara per le acque reflue Notizie correlate Leggi anche: Partiti i lavori per il tetto dell’asilo nido Vico nel Lazio, al via i lavori per l’Asilo Nido e la nuova annessa Mensa ScolasticaCon l’apertura ufficiale dei cantieri, l’Amministrazione Comunale di Vico nel Lazio (Frosinone) annuncia l’avvio dei lavori per la realizzazione di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Continuano i lavori all’asilo nido. Affidata la gara per le acque reflue; Dopo l'esplosione dello sportello automatico proseguono i lavori all'ufficio postale; Per le pari opportunità sul lavoro non basta l’istruzione; Continuano i lavori di restyling al centro storico. Metrobus, i lavori per il percorso continuano: divieti e ordinanza in via PennaProseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus: è stata emessa una ordinanza che prevede modifiche alla circolazione stradale in via Sandro Penna. In particolare dal 27 aprile al 31 maggio 2026 ... perugiatoday.it Continuano i lavori di abbattimento della Tangenziale Est a Roma, le immaginiLa sindaca do Roma Virginia Raggi su Facebook: Non si fermano i lavori di abbattimento della Tangenziale Est. L’unico tratto rimasto in piedi è quello davanti all’ingresso della stazione Tiburtina. affaritaliani.it I lavori sul ponte della Ghisolfa continuano e mi sono fatto accompagnare da un esperto milanese per verificare l’avanzamento dei cantieri. La realizzazione di questa corsia ciclabile sarà un modo per permettere finalmente a chi va in bicicletta di attraversare i - facebook.com facebook I Gilt continuano a sanguinare. Il trentennale al massimo di rendimento degli ultimi 30 anni, il decennale a quello degli ultimi 18 anni. x.com