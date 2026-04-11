L'Ancona si prepara a una partita difficile contro Fossombrone, in programma domani alle 15 allo stadio Bonci. La squadra si trova in una posizione di classifica complessa e si concentra sulla sfida in un momento di incertezza. La partita rappresenta un crocevia importante, con la testa rivolta anche al futuro e alle decisioni da prendere in vista delle prossime gare. La sfida sarà determinante per il percorso della squadra.

Partita difficilmente decifrabile quella che l’ Ancona giocherà domani alle 15 allo stadio Bonci di Fossombrone contro la compagine di mister Giuliodori, sia in chiave di pronostico, che di quella che sarà la situazione di classifica alla fine delle gare. Quando, dopo il fischio finale, mancheranno tre giornate alla fine del campionato, avremo lo stesso scenario di ora, con i dorici al secondo posto a pari merito con il Teramo? A quale livello sarà la fiammella per l’Ancona? Dipenderà anche dai risultati delle antagoniste dirette, con gli abruzzesi in posizione più comoda, stante il loro impegno casalingo contro il Termoli, e con la capolista Ostiamare che se la vedrà invece a Notaresco contro una squadra affamata di punti per entrare in zona play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ancona davanti al bivio. La testa è a Fossombrone. Ma si pensa già al futuro

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