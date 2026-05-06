Negli ultimi giorni si è intensificato il dibattito sul consumo delle risorse naturali, poiché il nostro pianeta si trova in uno stato di sovraccarico. La regione della Valtellina viene citata come esempio di pratiche agricole sostenibili, in grado di ridurre l’impatto ambientale e promuovere un uso più responsabile delle risorse. La situazione attuale evidenzia la necessità di adottare modelli più equilibrati per il futuro.

La Valtellina indica la via per riuscire ad avere un’agricoltura sostenibile. Da alcuni giorni siamo in debito con la Terra. Con il superamento della soglia annuale delle risorse naturali disponibili, anche nel 2026 l’Italia entra in una fase di consumo "a credito" che impone una riflessione concreta sui modelli di sviluppo. Ma se a livello nazionale pesano consumo del suolo e sprechi, sul territorio valtellinese emerge con forza un modello diverso, fondato sull’equilibrio tra uomo, natura e agricoltura. È quanto sottolinea Coldiretti Sondrio sulla base di un’analisi su dati Ispra. "La Valtellina rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra attività agricola e ambiente – dice Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Consumo delle risorse della Terra. Valtellina esempio virtuoso: indica una strada sostenibile

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