Studio Ejf | Serve una pesca sostenibile nel Pacifico contro lo sfruttamento delle risorse naturali

Uno studio condotto dall'Ejf evidenzia la necessità di attuare misure di monitoraggio e di stabilire limiti di cattura basati sui dati scientifici nel Pacifico. L’obiettivo è controllare le attività di pesca e prevenire il sovrasfruttamento delle risorse naturali nella regione. Il rapporto sottolinea l’urgenza di interventi immediati per garantire una gestione sostenibile delle risorse marine.

Subito azioni di monitoraggio, limiti di cattura basati sulla scienza, e controllo sulla pesca, per evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali. A sollecitare queste misure è Environmental Justice Foundation (Ejf) che nella sua ultima indagine ha sollevato il problema legato proprio alla pratica che «mette in pericolo una specie fondamentale per la catena alimentare e di sfruttamento della manodopera». Secondo lo studio, una delle attività da tenere sotto controllo è la pesca dei calamari che «sta precipitando verso una “crisi ecologica e sociale”», perché «flotte di pescherecci cinesi sfruttano la governance debole, la scarsa trasparenza e lacune normative nel Pacifico sudorientale». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

