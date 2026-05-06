Consultorio Psicologico Fondazione Augusta Pini

Il Consultorio Psicologico Augusta Pini è stato istituito nel 2009 a Bologna e si occupa di fornire supporto a persone che affrontano difficoltà legate alla sfera psicologica. È un punto di riferimento per chi si trova in situazioni di disagio o sofferenza mentale, offrendo servizi di ascolto e assistenza. La struttura si dedica alla cura del disagio psichico e alla promozione del benessere psicologico.

Il Consultorio Psicologico Augusta Pini nasce come luogo di cura del disagio psichico a Bologna, attivo dal 2009 come punto di riferimento per chi vive situazioni di malessere e di sofferenza psicologica. Questo malessere può presentarsi in vari aspetti della propria quotidianità e quando persiste, può sorgere una domanda di aiuto per potersi orientare e iniziare a trovare delle risposte che siano utili anche per una propria crescita personale. Il Consultorio Augusta Pini offre un luogo di ascolto e soprattutto un luogo di risposta attraverso colloqui di consulenza psicologica e percorsi terapeutici. Il Consultorio psicologico si rivolge anche a quelle situazioni che presentano condizioni di precarietà e di svantaggio economico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consultorio Psicologico Fondazione Augusta Pini Notizie correlate Bianca Balti e la fondazione Mind Your Cancer per il supporto psicologico nelle cure oncologiche: “Per fare la differenza davvero”Milano, 2 aprile 2026 – Bianca Balti, la super top model lodigiana, ha lanciato oggi a Milano la fondazione Mind Your Cancer - ets di Bianca Balti. Il consultorio si rinnova. C’è la dottoressa ClementiIl Consultorio Familiare dell’Ast di Fermo si rinnova nel segno della continuità.