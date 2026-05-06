Conoscere e progettare l’Europa | i giovani salgono in cattedra a Villa Greppi

Nei mesi di febbraio e marzo, più di 20 studenti delle scuole superiori del territorio hanno partecipato alla seconda edizione del corso “I tavoli di Villa Greppi”, che si è conclusa di recente. Durante il percorso, i giovani hanno approfondito aspetti legati alla storia dell’Europa e alla sua progettazione, salendo in cattedra per condividere le proprie riflessioni su questi temi. L’iniziativa si è svolta presso Villa Greppi, coinvolgendo le nuove generazioni in un’occasione di confronto e studio.

A conclusione della seconda edizione del corso “I tavoli di Villa Greppi: conoscere e progettare l’Europa”, che nei mesi di febbraio e marzo ha portato più di 20 studenti delle scuole secondarie superiori del territorio a Villa Greppi per riflettere su temi quali la storia dell’idea d’Europa, la.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate A scuola di legalità: i carabinieri salgono in "cattedra" per parlare ai giovani di bullismo e cyberbullismoL’incontro si è svolto nel plesso scolastico di Condofuri alla presenza degli studenti e dei docenti dell’Istituto comprensivo Bova Marina –... Leggi anche: Le nuove tecnologie salgono in cattedra Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Villa Greppi ospita la quinta edizione di Grandangolo: focus sui Paesaggi contaminati; Monticello Brianza, a Villa Greppi torna Grandangolo: due giorni tra geopolitica, fotografia e musica; Monticello: le eccellenze artigiane e agricole 'in mostra', successo a Villa Greppi per WeLocal. Villa Greppi: tutto pronto per la quinta edizione di Grandangolo, il 9 e 10 maggioDalla Groenlandia ai paesi che si affacciano sul Mar Nero, dalle città devastate dalle guerre e sempre più militarizzate a una Kharkiv ferita ma resiliente, fino a un'Europa in cerca di un ruolo sullo ... casateonline.it Sport e volontariato | Presentata questa mattina in Villa Greppi la XXIX edizione della Mezza Maratona del Naviglio, che si correrà domenica 17 maggio con partenza alle ore 9:00 dallo Stadio Comunale Gaetano Scirea. Come sempre organizzata da Atletic - facebook.com facebook