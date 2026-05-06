Conferire i rifiuti dopo cicli di radioterapia | da lunedì un servizio gratuito per i residenti a Bari

A partire da lunedì 11 maggio, i residenti di Bari potranno usufruire di un nuovo servizio gratuito di raccolta domiciliare dedicato ai rifiuti sanitari derivanti da cicli di radioterapia medico nucleare. Il servizio, rivolto esclusivamente ai cittadini residenti, sarà disponibile per facilitare lo smaltimento dei materiali prodotti durante il trattamento. La misura mira a garantire una gestione più sicura e controllata di questi rifiuti speciali.

Da lunedì 11 maggio a Bari sarà attivo un servizio gratuito di raccolta domiciliare di rifiuti sanitari prodotti dopo cicli di radioterapia medico nucleare per i pazienti residenti in città. L'iniziativa, denominata ‘Te.so.ra. – Terapie con Sostanze Radioattive’, è promossa da Asl Bari, Amiu e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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