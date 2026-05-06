Come si mangia e come si cucina a bordo di MSC World Europa?

Abbiamo visitato la MSC World Europa, una delle navi più grandi della compagnia, per un tour dedicato al cibo e alla cucina a bordo. Durante l’itinerario abbiamo esplorato i diversi ristoranti, dai buffet alle aree specializzate, e osservato come vengono preparati i piatti, offrendo uno sguardo diretto sulle procedure di cucina e sui vari spazi destinati al servizio alimentare. L’esperienza ha coinvolto anche l’assaggio di alcune specialità proposte ai passeggeri.

Si prenda una nave come MSC World Europa - l’ammiraglia MSC riconoscibile per la sua Promenade che si estende su sette ponti, creando un effetto di «città verticale» sul mare che caratterizza la World Class di MSC, replicata su MSC World America e, presto, su MSC World Asia, operativa da dicembre 2026. A pieno carico, MSC World Europa è in grado di ospitare circa 6.700 passeggeri. «Questo significa» spiega Cesare Trani, sous chef italiano trapiantato in Canada, «che le brigate devono preparare oltre 15mila pasti al giorno, a cui si aggiungono i pasti per nutrire l’equipaggio, 2mila persone di 57 nazionalità diverse, quasi tutte con esigenze alimentari differenti.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come si mangia (e come si cucina) a bordo di MSC World Europa? Tutto il CIBO in CROCIERA su MSC WORLD EUROPA Notizie correlate Leggi anche: "Longevità in tavola: si cucina, si mangia, si impara" Disabilita’: Locatelli visita nave Msc World Europa a Civitavecchia per turismo inclusivoIl ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha effettuato oggi una visita alla nave Msc World Europa, ormeggiata a Civitavecchia, con... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Msc World Europa ospiterà la Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana; MSC Crociere porta Napoli nel Mediterraneo: torna la Crociera della Musica e Cultura Napoletana; Il trionfo della cucina d’autore a bordo delle navi Msc Crociere; Vietri sul Mare protagonista sulla MSC World Europa: ceramica e cultura in vetrina internazionale. Come si mangia (e come si cucina) a bordo di MSC World Europa?Le cucine delle grandi navi - chiamate «galleys» da chi ci lavora, termine traducibile con «cambusa» - sono mondi a parte, organizzati fino al minimo dettaglio, ancor più che nelle cucina dei ... vanityfair.it Presentata sulla MSC World Europa la “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana”: spazio alla ceramica vietrese e alla promozione del territorio davanti a un pubblico globale. Leggi l'articolo sul nostro sito web. #IlVescovado #notizie #Vietrisulmare #a - facebook.com facebook